В мире литературы произошло действительно весомое событие. Весомое во всех смыслах. Почти 5 килограммов лучших произведений, которые были созданы в Приморском крае или о нем, — их объединил первый том «Антологии Дальневосточной литературы», который накануне вышел в свет. 880 страниц и 35 авторов. Под одной обложкой соседствуют такие столпы, как Арсеньев и Пришвин и писатели, живущие с нами в одно время — Василий Авченко, Лора Белоиван и многие другие.

Кирпичи в фундамент будущего. Так иронично называют этот том сами его издатели.

Максимально допустимого объема книги едва хватило чтобы уместить лучшее, что было написано о Приморье и в Приморье с конца XIX века и по наши дни.

Александр Колесов, издатель: «Я с самого начала сказал: в нашем проекте не будет никакого кумовства и карифанства, единственный критерий — гамбургский счет, лучшие тексты. Если у кого-то написано несколько романов и повесть, и повесть талантливая и яркая, мы возьмем эту повесть не потому, что она небольшая, а потому, что она самая талантливая и яркая».

И правда, в книге собраны произведения 35 авторов, это классики, с которых и началась приморская литература, — Арсеньев, Пришвин, Фадеев. И наши современники, имена которых на слуху и чьи книги периодически появляются в разделе «новинки». Кроме того, в антологии есть и настоящие редкости.

Василий Авченко, писатель, журналист: «Там есть что-то из рассказов Николая Матвеева, которые издавались только в 1904 году и больше не переиздавались, вот они найдены и вошли в эту антологию. Это возможность получить те тексты, которые в интернете не всегда найдешь».

Антология — это не только художественная летопись жизни края. Это еще и история развития приморской литературы. Ее главные герои, темы и сюжеты.

Наталья Милянчук, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ: «Петербургский текст, московский текст, вот ученые выделяют тексты, которые отражают мифологию мест, вот у нас есть дальневосточный текст, который не похож ни на московские и ни сколько не хуже этих текстов».

Всего в серии «Антология литературы Дальнего Востока» выйдет 12 томов. Сделать это издатели планируют до конца 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]