Анонс на 13 февраля

13 февраля г. Арсеньев, стадион «Восток». ХК «Восток» Арсеньев – ХК «Сибсельмаш-2» Новосибирск. Первенство России по хоккею с мячом, высшая лига, сезон 2016-2017 гг. Начало в 14.00.

13 февраля г. Ярославль. ХК «Локомотив» Ярославль – ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный чемпионат КХЛ.

13 февраля — Всемирный день радио.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]