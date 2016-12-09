Анонс на 13 февраля
13 февраля г. Арсеньев, стадион «Восток». ХК «Восток» Арсеньев – ХК «Сибсельмаш-2» Новосибирск. Первенство России по хоккею с мячом, высшая лига, сезон 2016-2017 гг. Начало в 14.00.
13 февраля г. Ярославль. ХК «Локомотив» Ярославль – ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный чемпионат КХЛ.
13 февраля — Всемирный день радио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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