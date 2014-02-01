Программа "Владимир Миклушевский. Блиц" от 11 февраля 2017 года.

Программа "Владимир Миклушевский. Блиц"

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Интервью с губернатором Приморского края В.В. Миклушевским.

Выходит в эфир один раз в месяц на телеканале "Россия 1" в 9.10 и "Россия 24" в 13.30, в понедельник — в 9.30

Автор и ведущая — Татьяна Бережная