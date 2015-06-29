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Во Владивостоке сотрудники ГАИ задержали подозреваемых в автоугоне

Во Владивостоке сотрудники ГАИ задержали подозреваемых в автоугоне

Во Владивостоке во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль Тойота Витц. Водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате преследования в районе низководного моста Седанка—Де-Фриз автомашина была задержана. За рулем находился  житель села Михайловка, пассажиром являлся его приятель. Предъявить документы на автомобиль молодые люди не смогли.

В ходе проверки установлено, что иномарку они похитили в городе Владивостоке на улице Русской.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации  «Кража».  Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

Иномарка возвращена законному владельцу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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