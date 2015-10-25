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Молодая пара более чем на сутки "зависла" на мысе Тобизина во Владивостоке

Молодая пара более чем на сутки

Фото: http://pilip-pilipich.livejournal.com

На уходящих выходных одной из главных обсуждаемых тем в соцсетях Владивостока стала история молодой пары,"зависшей" на мысе Тобизина (остров Русский),сообщают "Вести Приморье".

Парочка заехала на мыс Тобизина в субботу. На легковом авто спустились к шлагбауму. А когда собрались обратно, машина не смогла подняться по заледеневшему подъему. Многочисленные безуспешные попытки ни к чему не привели, когда совсем стемнело, ребята поняли, что придется ночевать здесь.  Парень и девушка обратились к автомобильному сообществу Владивостока за помощью.

«Когда спускались к шлагбауму, дорога казалось вполне нормальной, – написал в соцсетях Николай , — но подняться обратно машина не смогла. Решили переночевать, а утром уже предпринимать какие-то действия. Бензин пока еще есть. Уже один человек пообещал приехать, вот ждем».

В результате молодые люди были вынуждены заночевать прямо в машине. К обеду воскресенья,12 февраля, к ним на помощь подъехал мужчина на джипе и после опять же многочисленных неудачных попыток с помощью лебедки их авто все-таки вытянули наверх. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 2222 / Сегодня, 18:42
    № 1  
     

    да и фиг с ними тупоголовыми баранами.

    [ Цитировать ]









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