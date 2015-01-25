Наша «Приморочка» одержала победу и во втором матче над курским «Политехом», встреча, как и днем ранее, завершилась со счетом 3:0, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВК "Приморочка".

На старте первой партии гостьи вышли вперед – 3:7, но сразу после первого технического «Приморочка» счет сравняла, и тут же Клименко скидкой вывела хозяек вперед – 10:9. Равная игра продолжалась до второго технического, но собственная ошибка в атаке позволила курянкам уйти на перерыв роли номинального лидера. Преимущество «Политеха» в концовке доходило до 3 очков – 19:22, но вышедшая на подачу Лифанова усложнила прием и эйсом сравняла счет – 23:23. Выйдя на сет-бол, с первой попытки выиграть партию приморской команде не удалось, но затем Бондарева забила с края, а точку в партии поставила Снегирева атакой первым темпом.

До середины второго сета в роли лидера шла «Приморочка», атака Каськовой вновь принесла локальный успех «студенткам», которые вышли вперед ко второму техническому – 14:16. «Политех» уверенно шел к победе в партии – 17:21, но у хозяек были другие планы. Снегирева, загнав мяч «под кожу» гостям, сократила разницу в счете до минимума, а Бабкина в затяжном розыгрыше атакой с задней линии сравняла – 21:21. Все же первыми на сет-бол вышли гости, но Бабкина в третий раз в концовке сделал счет равным – 24:24. Партия затягивалась, «Политех» еще дважды выходил вперед, но волевая победа в отрезке досталась «Приморочке»: Бондарева атаковала с трехметровой линии, Чеснокова подала эйс, а завершила партию наша команда атакой Гильмановой с края – 28:26.

В третьем сете гости лидировали лишь в дебюте, а к первому техническому «Приморочка» вышла вперед – 8:7. В середине партии «Политех» вновь навязал борьбу, сравнял счет, но две атаки с краев Бондаревой вернули преимущество хозяйкам. Первый тайм-аут наставнику гостей потребовался на отметке «17:13» в пользу «Приморочки». Команда Стаценко уверенно шла ко второй «сухой» победе – 23:17. Курянки отыграли 3 очка, пока двойной блок Снегиревой и Бондаревой не вывели дальневосточниц на матч-бол, а следом диагональная атака в аут Федюшкиной завершила партию со счет 25:20.

Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «ЮЗГУ-Политех» (Курская область) 3:0 (26:24, 28:26, 25:20).

Победы над дышащим в спину «Политехом» позволили «Приморочке» закрепиться на 2 месте в турнирной таблице Высшей лиги «А», увеличив отрыв от соперниц до 3 побед.

Следующие матчи наша команда проведет в Липецке 18 и 19 февраля, а следующий домашний тур состоится 25-26 февраля, когда «Приморочка» будет принимать куйбышевский «Олимп».

Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»: "В первую очередь, хочу поздравить девочек с такой победой! Она была волевой, несмотря на счет «3:0». Проигрывали по ходу первых двух партий, а потом «на зубах» вытаскивали. «Политех» - сильная команда, с которой всем будет тяжело. В Курске у нас были такие же игры, очко в очко до 25. Здесь все повторилось, несмотря на то, что соперник совершил тяжелый перелет во Владивосток. Ну а наши девочки – молодцы!"

Марина Бондарева, доигровщик ВК «Приморочка»: "Мы рады, что выиграли. После неудачи во второй игре со «Спартой», которой неожиданно проиграли «2:3», все две недели целенаправленно тренировались, чтобы взять эти 6 очков и оторваться от «Политеха». Во второй игре психологически было сложнее, соперницы настроились на борьбу, им уже было нечего терять, надо было догонять, но мы собрались и показали свою игру. «Политех» - хорошая команда, мы не смогли справиться с атакой их диагонального Жанной Каськовой. Но в итоге собрались и постарались сыграть без своих ошибок".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]