Житель Приморья обнаружил в булке хлеба "бычок" от сигареты

На WhatsApp "Вестей Приморье" поступил видеоролик,в котором житель Приморья утверждает,что купил хлеб "Подольский" производства одного из хлебокомбинатов края, в котором обнаружил фильтр от сигареты.

"Советую всем покупать такой хлебушек!!! Сигареты нынче дорогие, покушаете хлеба,за одно и покурите",-заключает с сарказмом автор ролика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]