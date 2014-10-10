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Житель Приморья обнаружил в булке хлеба "бычок" от сигареты

На WhatsApp "Вестей Приморье" поступил видеоролик,в котором житель Приморья утверждает,что купил хлеб "Подольский" производства одного из хлебокомбинатов края, в котором обнаружил фильтр от сигареты.

"Советую всем покупать такой хлебушек!!! Сигареты нынче дорогие, покушаете хлеба,за одно и покурите",-заключает с сарказмом автор ролика.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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