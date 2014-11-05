Во Владивостоке арестован замначальника УМВД края

В субботу,11 февраля, суд арестовал на два месяца заместителя начальника управления МВД по Приморскому краю Илью Шамратова. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на источник РИА "Новости".

По информации Следственного комитета России (СКР), он вынуждал подчиненных делиться премиями. По версии следствия, общая сумма «откатов» составила около 4 млн руб. В МВД заявили о проведении служебной проверки по факту задержания главы полицейского следствия Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]