Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого

Ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. "В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории залива Петра Великого, корабль успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийских комплексов АК-130 и

АК-630 по береговым мишеням, буксируемому морскому щиту и светящей авиабомбе САБ-250, имитирующим огневые точки, надводный корабль и средства воздушного нападения условного противника. Стрельбы проводились на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки", - отметил сегодня представитель флота Владимир Матвеев.

Кроме того, моряки "Варяга" вместе с вертолетом Ка-27 отработали противолодочную оборону. Также был проведен ряд корабельных учений, в том числе по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]