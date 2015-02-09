Калиновка Спасского района принимала в этом году главный приморский старт «Лыжни России». Её участники рекордов может быть и не побили, но точно провели один из самых солнечных дней с большой пользой для здоровья.

Главный лыжный старт Приморья и людей собирает под стать. Не просто любители прогулок на свежем воздухе — азартные спортсмены и самые преданные поклонники снежных гонок. Среди них - вице-губернатор Игорь Степаненко.

Игорь Степаненко, вице-губернатор края: «Я убежден, что, находясь в хорошей спортивной форме, ты сможешь больше пользы принести, как чиновник. У нас команда администрации Приморского края достаточно спортивная, а губернатор поддерживает все виды спорта».

Маргарита Вшивенко, участница соревнований: «И желательно, чтобы люди принимали активное участие, не боясь ни снега, ни дождя. Имея, не имея свободного времени. Мы сегодня все - именинники».

Первая гонка - 1 км для самых маленьких. Их здесь несколько сотен, и все они бегут за победой.

Без лыж, он и на ногах-то едва стоит, самый маленький участник гонок — всего два года человеку. А как полетит по дистанции — не остановишь. Как и одну из самых опытных приморских лыжниц. Людмила Свиреденко потеряла в блокаду всех своих близких. Но сколько себя помнит, никогда не сдавалась.

Людмила Свиреденко, участница соревнований: «С детского дома начала ходить на лыжах. Таких лыж не было как сейчас. Катались на одной лыжне в обнимку».

В Приморье организаторы «Лыжни России» предложили участникам четыре варианта дистанций. От 1-3 км, для начинающих, до 5-10 км - для продвинутых лыжников. Михаил Чупахин был бы рад, окажись трасса еще более затейливой.

Михаил Чупахин, участник соревнований: «Вот эти серпантины, они переходят в длительные спуски. Они скоростные, с переходом на тягуны. Сложная трасса. Я сам несколько раз падал, но очень понравилось».

Приз за волю к победе вручают в итоге Светлане Романовой. Скоро в её семье появится малыш и, само собой разумеется, будет он лыжником. Ведь мама - тренер.

Светлана Романова, участница соревнований: «Самочувствие хорошее. Настроение замечательное. Лыжный праздник, поэтому бежала такую дистанцию».

Ольга Мироненко, организатор соревнований: «Мы остались довольны количеством участников, это рекорд. Больше тысячи участников были сегодня на лыжне».

Приморцы ненадолго зачехлят свои лыжи. Любителей спорта ждут еще два крупных состязания в этих краях – марафон в Арсеньеве и новая гонка в Калиновке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]