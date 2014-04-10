Капитальный ремонт впервые за 30 лет существования. Поликлиника Дальнереченска после обновления открыла свои двери для пациентов. Здесь приобрели новую мебель, современное оборудование и ввели систему электронной очереди.

Хирург Мальцев, а для пациентов Иван Васильевич - молодой специалист, который о смене профессии даже не думает. Этого врача в Приморье буквально переманили из Амурской области. К своим обязанностям на обновлённой во всех смыслах работе доктор приступил сразу же после ремонта в поликлинике.

Иван Мальцев, врач хирург поликлиники (г. Дальнереченск): «Абсолютно устраивает рабочий коллектив, рабочая обстановка, все очень благополучно. Пациенты идут большим потоком, нагрузка на врачей большая».

Длинные очереди в регистратуру и на прием к необходимому специалисту — вчерашний день. Благодаря появлению этого «инфомата» пациенты могут экономить не только своё время, но и нервы. Запись к врачам ведётся и дистанционно с помощью телефона и интернета. Дальнереченцы уже успели оценить новшество.

- Безо всякой толкотни, безо всякого шума и головной боли, пришел, записался, удобно, что сайт открыли, что можно записываться по Интернету.

- Все быстрее, т.е. сразу знаешь, в какое время приходить. Пришел, сразу и твое место в очереди уже.

Капитального ремонта поликлиника Дальнереченска не знала с момента своего открытия. Медучреждение было основано ещё в 1986-ом, но советский облик окончательно сменило только в начале этого года.

Ольга Овчарова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе поликлиники (г. Дальнереченск): «Мы получили рабочие места, т. е. это столы новые, стулья, шкафы - мебель, которая необходима для комфортного пребывания у нас в поликлинике как медицинских работников, так и пациентов».

Проведение ремонта велось за счет краевых денег, выделенная сумма — порядка 30 млн. рублей. В поликлинике в ближайшее время собираются обновить медицинское оборудование, но уже за собственные внебюджетные средства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]