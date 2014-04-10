Поликлиника Дальнереченска открылась после капитального ремонта. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Капитальный ремонт впервые за 30 лет существования. Поликлиника Дальнереченска после обновления открыла свои двери для пациентов. Здесь приобрели новую мебель, современное оборудование и ввели систему электронной очереди.
Хирург Мальцев, а для пациентов Иван Васильевич - молодой специалист, который о смене профессии даже не думает. Этого врача в Приморье буквально переманили из Амурской области. К своим обязанностям на обновлённой во всех смыслах работе доктор приступил сразу же после ремонта в поликлинике.
Иван Мальцев, врач хирург поликлиники (г. Дальнереченск): «Абсолютно устраивает рабочий коллектив, рабочая обстановка, все очень благополучно. Пациенты идут большим потоком, нагрузка на врачей большая».
Длинные очереди в регистратуру и на прием к необходимому специалисту — вчерашний день. Благодаря появлению этого «инфомата» пациенты могут экономить не только своё время, но и нервы. Запись к врачам ведётся и дистанционно с помощью телефона и интернета. Дальнереченцы уже успели оценить новшество.
- Безо всякой толкотни, безо всякого шума и головной боли, пришел, записался, удобно, что сайт открыли, что можно записываться по Интернету.
- Все быстрее, т.е. сразу знаешь, в какое время приходить. Пришел, сразу и твое место в очереди уже.
Капитального ремонта поликлиника Дальнереченска не знала с момента своего открытия. Медучреждение было основано ещё в 1986-ом, но советский облик окончательно сменило только в начале этого года.
Ольга Овчарова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе поликлиники (г. Дальнереченск): «Мы получили рабочие места, т. е. это столы новые, стулья, шкафы - мебель, которая необходима для комфортного пребывания у нас в поликлинике как медицинских работников, так и пациентов».
Проведение ремонта велось за счет краевых денег, выделенная сумма — порядка 30 млн. рублей. В поликлинике в ближайшее время собираются обновить медицинское оборудование, но уже за собственные внебюджетные средства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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