Февраль в Приморье начался аномально тёплой погодой
Первая декада февраля, как и прошлый месяц, оказалась экстремально сухой и тёплой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".
Тёплыми в Приморье выдались и прошедшие выходные. Среднесуточные температуры воздуха были на 3–7 градусов выше средних климатических значений. Фон ночных температур составил −8…−16 °С, в горных районах −17…−20 °С.
Самым тёплым было восточное побережье, −4…−7 °С.
Днём в континентальных районах воздух прогревался до −1…−7 °С, а на побережье фон температуры был слабо положительным.
Северо-восточными потоками на территорию края в течение выходных забрасывался влажный морской воздух, поэтому местами шёл небольшой снег.
Во Владивостоке выходные выдались не жаркими. Ночью морозно, −10…−12 °С, а днём всего −4…−5 °С, сильный северный ветер в сочетании с высокой влажностью воздуха увеличивал ощущение дискомфорта.
Утром в воскресенье на фоне небольшой облачности в некоторых районах Владивостока летали лёгкие снежинки.
Сегодня, 13 февраля, в Приморье переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха от −3…+2 °С, на севере до −8 °С.
Во Владивостоке солнечно. Сильный северный ветер. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до отметки −1…−4 °С.
Завтра, 14 февраля, в Приморском крае погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В условиях небольшой облачности увеличится ночное выхолаживание, температура понизится до −13…−19 °С, в горных районах −28 °С, на побережье −6…−12 °С. Днём фон температуры останется от −3…+2 °С, на севере до −8 °С.
Во Владивостоке 14 февраля характер погоды не изменится. Будет без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью −8…−10 °С, днём −1…−4 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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