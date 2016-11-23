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В Приморье ожидаются экстремальные перепады температуры

В Приморье ожидаются экстремальные перепады температуры

Сегодня, 13 февраля, в Приморье переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха от −3…+2 °С, на севере до −8 °С. Во Владивостоке солнечно. Сильный северный ветер. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до отметки −1…−4."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Примпогода.

Завтра, 14 февраля, в Приморском крае погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Перепады температуры составят 30 градусов:в условиях небольшой облачности увеличится ночное выхолаживание, температура понизится до −13…−19 °С, в горных районах −28 °С, на побережье −6…−12 °С. Днём фон температуры останется от −3…+2 °С, на севере до −8 °С.

Во Владивостоке 14 февраля характер погоды не изменится. Будет без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью −8…−10 °С, днём −1…−4 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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