Анонс на 14 февраля

14 февралв в 16.00 во Владивостоке во Дворце детского творчества (Океанский проспек, 43) - городской конкурс-праздник для школьников "Еще раз про любовь".

С 14 по 18 февраля — акция «Дарите книги с любовью». Чтобы стать участником акции, необходимо принести книги в Приморскую краевую детскую библиотеку (пр-т 100-летия Владивостока, 48).

14 февраля в 18.30 в школе №11 г. Владивостока (пр. Красного Знамени, 123) — выездной семинар «Управдом» по теме «Нововведения в жилищном законодательстве, касающиеся расчетов за ОДН».

14 февраля в 18.00 в Приморской краевой публичной библиотеке им. Горького (Некрасновская,59а) - новый музыкальный «Караоке-проект «Народный Хор».

14 февраля - День святого Валентина (День всех влюбленных).

14 февраля - Международный день дарения книг.

14 февраля - День компьютерщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]