Проблемы дольщиков обсудили во Владивостоке на совещании под председательством заместителя генпрокурора Юрия Гулягина

На минувшей неделе заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин провел межведомственное оперативное совещание в прокуратуре края по вопросам соблюдения прав граждан - участников долевого строительства в Приморском крае.

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края, в работе совещания приняли участие прокурор края Сергей Бессчасный, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, председатель Законодательного Собрания края Александр Ролик, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, сотрудники прокуратуры края, руководители организаций-застройщиков.

Открывая совещание, Юрий Гулягин подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе соблюдение прав участников долевого строительства не обеспечивается в полном объеме. Анализ состояния законности свидетельствует о нестабильности ситуации в данной сфере, необходимости принятия дополнительных мер в этой социально важной области правоотношений, обеспечения должного межведомственного взаимодействия. Также он оценил уровень регионального правового регулирования по данному направлению.

На совещании по обозначенной тематике заслушана информация начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства прокуратуры Приморского края Юлии Силаковой, которая отметила, что в 2016 году органами прокуратуры края в указанной сфере выявлено более 100 нарушений закона. В целях их устранения внесено 29 представлений, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в суд предъявлено 2 исковых заявления, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.

По материалам прокурорской проверки по факту нарушения ООО «ИСК «Партизанскстрой» имущественных прав участников долевого строительства многоквартирных домов в г. Партизанске возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

На сегодняшний день на территории края расположено 10 проблемных объектов, строительство которых начато как до вступления в законную силу специального Федерального закона, так и после этого.

К числу основных проблем, препятствующих вводу в эксплуатацию проблемных домов, относится отсутствие исходно-разрешительной документации. При этом только после прокурорского вмешательства представителями товариществ собственников жилья, а также конкурсным управляющим организована работа по получению исходно-разрешительной документации в отношении 3-х проблемных домов в краевом центре. Зарегистрированы права на земельные участки под многоквартирными домами 17 по ул. Славянской, 2 «д» по ул. Ладыгина в г. Владивостоке.

Благодаря принятым прокурором Ленинского района г. Владивостока мерам прокурорского реагирования застройщиком ОАО «Строитель» получено новое разрешение на строительство дома № 10 по ул. Зейской в г. Владивостоке с учётом положительного заключения откорректированного проекта. Возведение данного проблемного дома возобновлено.

В то же время, у надзорного ведомства вызывает серьёзные нарекания деятельность органов местного самоуправления. Зачастую недобросовестные застройщики начинают возведение объектов с привлечением денежных средств граждан в отсутствие разрешения на строительство, самовольно занимая земельные участки и не уведомляя инспекцию стройнадзора о начале строительства. В результате, государственный строительный надзор за ходом возведения таких объектов не осуществляется.

На совещании также выступил вице-губернатор края Эдуард Портнов, который рассказал о мерах, принимаемых органами государственной власти края в целях обеспечения прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

По итогам состоявшегося обсуждения участниками совещания определены необходимые меры в целях обеспечения законности в указанной сфере. В заключение Юрий Гулягин ориентировал органы прокуратуры на решительное пресечение фактов ухода застройщиков от ответственности путем искусственного создания предпосылок к ухудшению финансового состояния организации, соблюдение закона при реализации судебными приставами-исполнителями полномочий при исполнении исполнительных документов о восстановлении нарушенных прав граждан и осуществлении ведомственного контроля.

Кроме этого, он акцентировал внимание на необходимости надзорного внимания к деятельности органов местного самоуправления по выдаче исходно-разрешительной документации для строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, возведение которых осуществляется с привлечением средств граждан.

В этот же день заместитель Генерального прокурора Российской Федерации объявил предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости руководителям пяти организаций: ООО «Орлиное гнездо-2», ООО «Компания Турмалин ДВ», ООО «КаскадСтрой», ООО «Группа Компаний» «ТРИО» и ООО «Содружество-Инвест».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]