Внедрение современных информационных технологий повысит качество и доступность медицинских услуг в Приморье

О внедрении современных информационных систем в систему здравоохранения Приморья и о том, что будет сделано уже в 2017 году, губернатор края рассказал в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

В Приморье идет активное внедрение современных информационных технологий в здравоохранение, заявил глава региона в эфире телеканала. Работа ведется в рамках поручения Президента по итогам его послания Федеральному Собранию.

«Прежде всего, это оборудование всех клиник широкополосным доступом в интернет, это первое, с чего надо начинать. Электронная карта больного – еще одна задача. Общий проект информатизации системы здравоохранения края достаточно глобален и рассчитан на несколько лет, но первое, что мы себе наметили – это электронная запись к врачу. В 2017 и первой половине 2018 годов намерены оборудовать этой информационной системой все поликлиники», – подчеркнул губернатор.

В лечебных учреждениях также будут установлены инфоматы, где тоже можно будет получить талон на прием к врачу, минуя регистратуру. Владимир Миклушевский отметил, необходимо максимально автоматизировать эту процедуру.

Второе направление, которому будет уделяться особое внимание в этом году, – это создание электронной системы мониторинга беременных, которая позволит контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн.

«За пять лет немало сделали для модернизации системы здравоохранения. На сегодняшний день благодаря целому комплексу мер, от внедрения ранней диагностики до открытия краевого перинатального центра, в крае вдвое сократилась младенческая смертность. Это хороший показатель, который почти равняется среднероссийскому, но есть еще, над чем работать. Система полного скрининга беременных поможет максимально снизить риски и обеспечит оперативное вмешательство специалистов в случае необходимости», – акцентировал глава региона.

Кроме этого, в Приморье продолжится активное внедрение системы телемедицины, подчеркнул губернатор.

«За 2017 год мы намерены оснастить все наши фельдшерско-акушерские пункты и 120 терапевтических бригад скорой медицинской помощи ЭКГ-аппаратами с возможностью дистанционной передачи данных в специальный центр, где врачи будут быстро их расшифровывать. Приборы ЭКГ позволяют выявить признаки инфаркта, а оперативная обработка позволит соблюсти правило “золотого часа” и спасти немало человеческих жизней», – заявил Губернатор края.

Масштабный проект по внедрению современных информационных технологий в систему здравоохранения края разработан по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Он рассчитан на несколько лет и включает несколько ключевых направлений, в том числе дальнейшее развитие телемедицины в Приморье. По словам главы региона, цель проекта – повысить качество и доступность медицинской помощи жителям Приморского края.

За последние три года объем высокотехнологичной медицинской помощи в Приморье увеличился в два раза. В первую очередь это связано с открытием в крае медицинского центра ДВФУ и Перинатального центра.

За последние несколько лет в крае также построено 183 новых фельдшерско-акушерских пункта, настоящим прорывом стал проект автопоезд «Забота», в прошлом году весь край объездили уже два состава: детский и взрослый. В этом году в состав автопоезда включён врач-онколог. Важным событием для системы здравоохранения Приморья стало развитие санитарной авиации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]