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Массовую драку в одном из баров Находки сняли на видео

Фото: nhknews.ru

Очередная драка произошла на выходных в одном из увеселительных заведений Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "НовостиНаходки.рф".

Известно, что потасовка произошла в баре «Никонорыч и баян» в районе улицы Ленинской. Что в тот вечер не поделили посетители данного заведения, осталось за кадром.  По рассказам очевидцев, чтобы остановить побоище службе безопасности ресторана пришлось вызвать наряды полиции.

Как отмечает "НовостиНаходки.рф", ресторан "Никонорыч и баян" уже не в первый раз фигурирует в криминальной хронике Находки. Летом прошлого года в соцсети также попала видеозапись драки между посетителями заведения.

За опубликованное в  Instagram видео руководство заведения обещало подать иск за распространение сведений, которые, как считает бар «Никонорыч и баян» (ООО «Бастион Лайн»), порочат  честь и достоинство, а также подрывают репутацию предприятия.  Получила ли история продолжение в суде — неизвестно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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