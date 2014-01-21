Массовую драку в одном из баров Находки сняли на видео
Очередная драка произошла на выходных в одном из увеселительных заведений Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "НовостиНаходки.рф".
Известно, что потасовка произошла в баре «Никонорыч и баян» в районе улицы Ленинской. Что в тот вечер не поделили посетители данного заведения, осталось за кадром. По рассказам очевидцев, чтобы остановить побоище службе безопасности ресторана пришлось вызвать наряды полиции.
Как отмечает "НовостиНаходки.рф", ресторан "Никонорыч и баян" уже не в первый раз фигурирует в криминальной хронике Находки. Летом прошлого года в соцсети также попала видеозапись драки между посетителями заведения.
За опубликованное в Instagram видео руководство заведения обещало подать иск за распространение сведений, которые, как считает бар «Никонорыч и баян» (ООО «Бастион Лайн»), порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию предприятия. Получила ли история продолжение в суде — неизвестно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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