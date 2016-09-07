Строители утеплили школу в приморском поселке Светлая

В поселке Светлая Тернейского района завершены работы по утеплению здания средней школы. За месяц строители полностью разобрали фасад, для того, чтобы утеплить стены из бруса специальным материалом, и заново «одели» школу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, рабочие демонтировали фасадную обшивку здания, для того чтобы утеплить все щели между брусом, оконные блоки, а также потолок.

«Все работы организованы таким образом, чтобы не прерывать учебный процесс. Более серьезные ремонтные работы, такие как переустройство системы отопления в здании школы, будут проведены на весенних каникулах», – сообщил заместитель директора департамента градостроительства Приморского края Роман Ахияров.

По словам директора департамента образования и науки Оксаны Мартыненко, температура в классах школы в поселке Светлая соответствует нормам – 21-23 градуса.

«В школу закуплена новая мебель, в настоящее время идет ее поставка. На новые компьютеры устанавливается программное обеспечение», – сообщила она.

Директор ведомства также добавила, что в поселковой школе решается и кадровая проблема.

«Недавно на работу в школу пришли три новых учителя, двое из них – молодые педагоги. Сейчас для в школе не хватает только учителя английского языка, ведется работа по его подбору», – отметила она.

Напомним, школа в поселке Светлая оказалась непригодной для учебного процесса после наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок» в сентябре прошлого года. Новую школу открыли в здании детского сада, достроенного по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Здесь заменили полы, отремонтировали протекавшую кровлю, побелили и покрасили будущие классы, установили новые двери, септик и пожарные резервуары, благоустроили пришкольную территорию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]