Во Владивостоке написали первую Всероссийскую физико-техническую контрольную «Выходи решать!». Задания участники выполняли на персональных гаджетах.

За улыбками ребята прячут тревогу, ведь задания для контрольной работы разработал московский физико-технический институт. Интеллектуальное соревнование вуз приурочил к 50-летнему юбилею своей заочной школы, чей уровень заставляет поволноваться не только приморских старшеклассников.

Максим Куппа, участник I-ой Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!»: «Мне учительница математики предложила поучаствовать в контрольной работе, она дала мне адрес сайта, я зарегистрировался и надеюсь на хотя бы средний результат».

Роман Попов, участник I-ой Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!»: «Результат?! Ну хотя бы тоже на средний, потому что я не готовился, не знал об этом заранее. А в информатике главное, чтобы не было за 9 класс, потому что решать из программы, которую ты не знаешь, это как-то не очень!»

Организаторы позаботились о том, чтобы написать контрольную можно было как заочно, так и очно - на зарегистрированной для этого площадке. Только за первые десять минут волонтёры внесли в список участников 70 человек.

Евгения Егошина: «Чтобы принять участие в I-ой Всероссийской физико-математической контрольной «Выходи решать!», необходимо было только зарегистрироваться на сайте проекта. Теперь дело за малым: за 2,5 часа необходимо решить 15 задач уровня 8-9 класса по математике, информатике и физике. Задания можно выполнять на персональных смартфонах, планшетах или университетских компьютерах. Итоги будут опубликованы в личном кабинете каждого участника».

Напрасно ребята так переживают, ведь в прошлом году приморцы показали очень высокий результат на всероссийской контрольной по математике. В этом году дисциплины три, поэтому можно сконцентрироваться на одном предмете или решить всё, тем более что это не олимпиада.

Риорита Шепелева, профессор, завкафедрой алгебры, геометрии и анализа «Школы естественных наук»: «Дело в том, что на олимпиаде даются изысканные задачи, такие с изюминками, сложные задачи. А на контрольной проверяется такой вот средний практический уровень каждого участника».

Задания составлены так, что найти ответы в Интернете не получится.

Олег Рудзейт, волонтёр: «В прошлом году я принимал участие в онлайн-олимпиаде по математике, на задачи давался один час и скажу вам, что ответов в Интернете на эти задания не было тогда. И сейчас ребята не смогут найти ответы в Интернете».

Главная задача таких испытаний - привлечь внимание школьников и студентов к инженерным профессиям. Любопытно, что проверить свои знания вместе с подростками решили политики, бизнесмены, банкиры, артисты и ученые.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]