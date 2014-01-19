Через 60 лет совместной жизни у приморских супругов Сергеевых, наконец, появилось свидетельство о браке и пара золотых колец. Дети устроили родителям бриллиантовую свадьбу. Но запомнится она еще и особым отношением органов ЗАГС к молодоженам. Дело в том, что праздник долголетия семейной жизни отмечает человек, сам много лет соединявший любящие сердца.

Он — бравый моряк, она — сотрудник Фрунзенского ЗАГС. А встретились на танцах в клубе. Валентинку свою Леонид Сергеев из виду не упускал до самой свадьбы. Да и потом пропадал только в дальних походах.

Леонид Сергеев, участник Великой Отечественной войны: «Мы ждали сына, имя дали - Витя. И вот я в море, а мне телеграмма — у вас родилась дочь! Пишу ответную, с припиской: «А где же Витя?»»

Вот как о близких своих говорит, к примеру, сват, в честь праздника он - автор семейной хроники.

Игорь Сухачев, сват Сергеевых: «Сваха любимая, сват - прекрасный человек, мужик настоящий! Связывает и роднит нас с ним море».

В море и познакомились будущие родственники - матрос, помощник гарпунера Игорь Сухачев и старший механик китобойной флотилии Леонид Сергеев. Всю войну бриллиантовый жених прошёл на тральщиках. Проводил караваны судов меж минных полей — Сахалин, Порт-Артур, Дальний. Полтора месяца пробыл в США, когда в 1945-ом получал новый корабль. На нём с десантом ворвался в Корею. А после победы еще долгие месяцы разминировал Японское море. Вместе с американским тральщиком перешел и в китобойную службу.

В ЗАГСе, куда Сергеевых с ветерком довезут дети, Леонид Андреевич пригласит невесту на танец.

Ольга Матушкина, начальник отдела ЗАГС Фрунзенского района г. Владивостока: «Главное — здоровья желаю вам и семейного долголетия...»

Валентина Сергеева, ветеран ЗАГС: «Когда мы поженились, дали друг другу обещание прожить вместе сто лет, а потом обняться и умереть в один день. Что ж, 60 лет прожили. Еще сорок впереди».

И растворилась в воздухе до срока... любовь…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]