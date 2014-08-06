Полиция устанавливает обстоятельства массового ДТП на спуске с "Золотого моста" во Владивостоке(фото)
Во Владивостоке в районе дома №80 на улице Калинина в результате массовой автоаварии пострадали 6 автомобилей, в том числе патрульная машина ГИБДД,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Сотрудники полиции установили: 35-летний водитель автомашины Ниссан Дизель при спуске с кольцевой развязки Золотого моста в сторону улицы Калинина не справился с управлением. Грузовик совершил столкновение с припаркованными автомашинами Тойота Камри и патрульной автомашиной ДПС Форд Фокус. Затем автомобиль продолжил движение и столкнулся с Хонда Фит, Тойота Аксио, Тойота Витц, водители которых двигались в попутном направлении.
Экипаж патрульной автомашины отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку нёс службу согласно дислокации в районе дома №80 по улице Калинина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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