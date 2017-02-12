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Участник массовой драки подростков во Владивостоке: это была "война районов"

Участник массовой драки подростков во Владивостоке: это была

Сегодня в Сети появилось видео массовой драки подростков на улице Крыгина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на одного из участников драки, пожелавшим остаться неизвестным, это было не избиение подростка, а некая "война районов". Участников конфликта было около 150 человек, которые выбрали два места "боевых" действий и все пришли туда по обоюдному согласию с четкой целью подраться. Однако, как оказалось, с одной стороны группировка оказалась малочисленнее, поэтому, естественно, что их прилично отделали. 

По данным пресс-службы УМВД по г. Владивостоку, в драке пострадали трое подростков.

Как уточнил участник конфликта, двум мальчишкам разбили головы, одному сломали ребро, а еще одного пытались поджечь.

Причем наш собеседник утверждает, что все участники происшествия знали, на что идут и ответили за свои поступки.

Хочется отметить, что хоть драка произошла на добровольной основе, как говорит ее участник, как не крути, но это хулиганская выходка, которая является противозаконной, и осознанное участие в ней не может служить оправданием данного поступка. Так что участникам происшествия еще предстоит разбирательство с органами правопорядка.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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