Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 18:52
  0

Квоты на добычу оленя, медведя и барсука утвердят в Приморье

Квоты на добычу оленя, медведя и барсука утвердят в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Приморцев приглашают принять участие в утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, жители края и общественные организации могут принять участие в утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.

«Планируются следующие лимиты добычи охотничьих ресурсов: олень благородный – 1 424, олень пятнистый – 580, косуля – 2 929, кабарга – 1 286, лось – 65, медведь бурый – 161, медведь гималайский – 168, соболь –  9 800, выдра – 71, рысь – 63, барсук – 1 793», – сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья.

С материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на территории края, можно ознакомиться в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, по адресу: 690091, Приморский край, Владивосток, улица Алеутская, 45 а, кабинет 212, по рабочим дням с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00.

На сайте департамента будут доступны проект лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, опросные листы. Общественные обсуждения продлятся в течение месяца.  

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря