Квоты на добычу оленя, медведя и барсука утвердят в Приморье

Приморцев приглашают принять участие в утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, жители края и общественные организации могут принять участие в утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.

«Планируются следующие лимиты добычи охотничьих ресурсов: олень благородный – 1 424, олень пятнистый – 580, косуля – 2 929, кабарга – 1 286, лось – 65, медведь бурый – 161, медведь гималайский – 168, соболь – 9 800, выдра – 71, рысь – 63, барсук – 1 793», – сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья.

С материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на территории края, можно ознакомиться в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, по адресу: 690091, Приморский край, Владивосток, улица Алеутская, 45 а, кабинет 212, по рабочим дням с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00.

На сайте департамента будут доступны проект лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, опросные листы. Общественные обсуждения продлятся в течение месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]