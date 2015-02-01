50 лет в медицине, и из них акушерка Вера Ивановна Мурзина 40 лет отдала роддому №4. 13 февраля - у ветерана медицинского учреждения особый день.

Понедельник, 13 февраля: именно 40 лет назад, день в день, акушерка Вера Мурзина пришла в этот коллектив.

Желание помочь часто болеющим родителям привело ее в медицину. А дальше все просто - девушка из многодетной семьи до врача не дотянула: сама обзавелась детьми. В роддоме начинала с самого трудного отделения: родильного зала. И скольких малышей приняла своими руками, не сосчитать. Наверное, хватило бы на полноценный жилой район большого города. Теперь уже внуки её первых пациенток приходят сюда за малышами, по совету бабушек и мам.

Анна Фургал, пациентка: «Знакомые посоветовали. А здесь сказали, что очень хороший... У каждого здания есть своя информация, и они мне нравятся больше, чем новые... В новом как-то пусто».

А на душе, бывало, и кошки скребли. Тревожилась за детей, своих и чужих. Но поправить настроение всегда помогала любимая работа.

Вера Мурзина, акушерка роддома №4: «Вот идешь на работу с настроением, знаешь, что идешь на работу. И на работе как-то всё забывается домашнее. Когда роды хорошие, и мамы счастливы, поэтому и мы были счастливы... Потому что меньше было патологий раньше, мне кажется».

Вера Стрельцова, главный врач владивостокского роддома №4, к.м.н.: «Я не знаю, когда у Веры Ивановны скребут кошки на душе. Не знаю, этого, видно, не знает никто. Есть сотрудники, с которыми трудно, с Верой Ивановной легко... Вот просто легко. Настроение улучшается».

Роддом для нее — давно уже второй дом, коллектив — вторая семья. Потому и мечтает Вера Мурзина как можно дольше оставаться в этих стенах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]