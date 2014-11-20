В Приморье завершено расследование уголовного дела о контрабанде боеприпасов
Следователем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в контрабанде боеприпасов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пограничному району, в июне прошлого года 35-летний житель Уссурийского городского округа, являясь водителем транспортного средства, осуществляющего международную перевозку товаров, находясь в зоне таможенного контроля экспортного направления таможенного поста МАПП Пограничный, достоверно зная о том, что ввоз через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС боеприпасов запрещен, не задекларировал, то есть сокрыл от таможенного контроля в кабине транспортного средства имеющиеся у него 203 патрона.
Сотрудниками Уссурийской таможни обнаруженные патроны были изъяты.
Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами к гладкоствольному огнестрельному оружию.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС боеприпасов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.
В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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