В Приморье завершено расследование уголовного дела о контрабанде боеприпасов

Следователем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в контрабанде боеприпасов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пограничному району, в июне прошлого года 35-летний житель Уссурийского городского округа, являясь водителем транспортного средства, осуществляющего международную перевозку товаров, находясь в зоне таможенного контроля экспортного направления таможенного поста МАПП Пограничный, достоверно зная о том, что ввоз через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС боеприпасов запрещен, не задекларировал, то есть сокрыл от таможенного контроля в кабине транспортного средства имеющиеся у него 203 патрона.

Сотрудниками Уссурийской таможни обнаруженные патроны были изъяты.

Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами к гладкоствольному огнестрельному оружию.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС боеприпасов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]