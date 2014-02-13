15 новых семей появится в Приморье в День всех влюбленных

15 молодых пар в Приморье планируют узаконить свои отношения сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте записи актов гражданского состояния, четыре новых семьи появится во Владивостоке, по две – в Арсеньеве, Большом Камне и в Михайловском муниципальном районе, по одной – в Красноармейском, Октябрьском и Партизанском муниципальных районах.

«В этом году не так много желающих создать семью в обычно популярный для регистрации праздничный день. 14 февраля выпало на начало рабочей недели – вторник, и не всем молодоженам удобно организовывать свадебную церемонию в рабочий день. Хотя, стоит отметить, что в последние годы набирает популярность Российский праздник – День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. И пик заключения браков приходится именно на него – только 8 июля 2016 года в Приморье образовалось около 160 новых семей», – рассказали специалисты.

Отметим, всего в 2016 году в Приморском крае появилось 15 160 новых семей. В нескольких муниципальных образованиях края отмечается рост числа зарегистрированных браков. Так, Большом Камне в 2016 году создано 410, в Красноармейском районе – 88 и в Шкотовском районе – 105 новых семей. При этом в Приморье стабильно уменьшается количество разводов. С 9 608 в 2015 году до 9 260 – в 2016 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]