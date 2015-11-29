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Учёные назвали дни недели, когда снятся вещие сны

Учёные назвали дни недели, когда снятся вещие сны

Фото: "Примпогода.ру"

Британские учёные в результате длительных исследований выяснили, в какие дни недели с большей долей вероятности можно увидеть пророческие сны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", проведя исследование, специалисты выяснили, что сновидения с воскресенья на понедельник обычно отражают эмоциональную усталость человека, и сосредотачиваться на них не стоит. Учёные даже советуют их поскорее забыть.

Не означает ничего сновидение со вторника на среду.

О том, как улучшить финансовое положение, подскажет сон со среды на четверг.

А вот сны с четверга на пятницу могут иметь силу и бывают вещими, однако лишь у тех людей, которые испытывают проблемы в личной жизни.

И лишь сновидения, которые человек увидел с пятницы на субботу, могут быть пророческими и рассказать о будущей судьбе родственников и близких. Специалисты отмечают, что сны в этот день могут воплотиться в реальность в течение следующих суток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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