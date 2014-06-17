В Приморье пройдут соревнования по танковому биатлону

16 февраля на Сергеевском полигоне в Приморском крае торжественно стартуют отборочные этапы армейских соревнований по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску».

КАк сообщил начальник пресс-службы ВВО во Владивостоке, капитан 2-го ранга Владимир Матвеев, на танковой директрисе полигона в борьбе за право участвовать в итоговых соревнованиях в Алабино состоятся заезды более двадцати лучших экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2 из нескольких бригад 5 общевойсковой армии. Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поразят несколько видов мишеней с места и в движении. Экипажам боевых машин предстоит форсировать брод, четко пройти колейный мост, показать филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолеть два крутых кургана, эскарп (противотанковое заграждение), не свалиться в противотанковый ров, показать скорость на гребенке, точность прохода в минно-взрывном заграждении, а также буквально «пролететь» два косогора.

Действия участников всеармейского конкурса будет оценивать группа судей из штаба Восточного военного округа, которая и определит лучшие экипажи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]