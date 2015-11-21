Завершение строительства отметили масштабным розыгрышем. Группа компаний «Армада» устроила лотерею среди собственников жилого комплекса «Алые паруса». Главным призом стал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

«Алые паруса» — для них не сказка, а новый дом. Три гиганта - «Восток», «Запад», «Бизнес» - более 600 квартир. По завершении большой стройки собрать всех собственников вместе решила группа компаний «Армада». Застройщик для верных клиентов, приготовил сюрприз — розыгрыш автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

Евгений Пименов, генеральный директор ГК «Армада»: «Это мероприятие — это наш праздник, посвященный тому, что мы закончили комплекс «Алые паруса», завершили строительство, сдали его. Хотелось бы, чтобы всем было хорошо, безопасно, комфортно жить в наших домах. Ну, а повезёт тому, кто будет не сильнейшим, а удачливым».

Испытать удачу пришли все те, кто на этапе строительства доверился компании. И дилерский центр такое количество гостей вряд ли принимал. Вытянуть счастливый билет доверили одной из самых юных жительниц нового комплекса.

Подарки для новосёлов приготовили и компании-партнёры застройщика. Ещё одним сюрпризом от «Армады» стали сертификаты на дизайн-проект для квартир.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]