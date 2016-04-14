В Спасском районе, похоже, будет возрождено некогда богатое, а к настоящему моменту едва сводящее концы с концами коллективное хозяйство - иначе говоря, колхоз «Русановский» получил вдруг неожиданного спонсора. Правда, местные жители больше радуются не этой, пока лишь обещанной поддержке, а вполне реальной, адресной помощи.

В Новорусановке народ едва ли не каждую зиму страдает от нехватки дров. На уголь мало кому хватает средств. Живут здесь, в основном, старики.

Галина Гутарова, жительница села: «Работы нет. Кто как может, так и выживает. Молодежь уехала семьями, побросав жилье. Потому что надо работать, и детей надо учить».

Брошенные дома встретишь даже вдоль центральной улицы. Их-то и разбирают на дрова. Председателю «Русановского» колхоза, правда, удалось договориться с предпринимателями. И вот сельские старики уже получают бесплатный уголь. Твердое топливо сюда будут доставлять сколько потребуется, обещают новоявленные помощники. Их интерес понятен Александру Лисице: земля спасская сама по себе хороша, а тут живой колхоз. Есть надежда, что и его социально ответственный бизнес поднять решится.

Александр Лисица, председатель колхоза «Русановский»: «На тот момент колхоз самостоятельно хорошо стоял на ногах. За колхозом очень большие земельные территории. Колхоз занимался животноводством, свиноводство было, зерновыми культурами занимались и соей».

Добрый жест - и в сторону сельской школы. От спонсоров получают здесь комплект мебели. Стол и шкаф - все новое.

Ирина Головина, директор школы: «Мебель пригодится нам очень. Мы ее поставим в кабинет начальных классов и в кабинет русского языка. Та мебель, которая у нас находится в кабинетах, она длительного использования».

Председатель, между тем, готовится народу сообщить решающую весть о социально ответственном бизнесе.

Александр Лисица, председатель колхоза «Русановский»: «В ближайшее время будет проведено собрание правления колхоза вместе с пайщиками и инвесторами. Будут определены план развития и дальнейшие действия по восстановлению и развитию колхоза».

Сейчас главное - дать людям работу. Именно рабочие места и намерены организовать в Новорусановке новые инвесторы. Председатель надеется, что селяне отзовутся активно, чтобы всем вместе поднять из руин и колхоз, и деревню.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]