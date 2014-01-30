Военнослужащие ВВО на конкурсе "Безопасная среда" ищут источники заражения
Первый этап всеармейского конкурса отделений радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки "Безопасная среда", который входит в программу "Армейских международных игр-2017" начался в Восточном военном округе (ВВО) на полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, участникам предстоит поиск радиоактивных и химических источников заражения, полоса препятствий и стрельбы по мишеням.
"В программу конкурса включено 3 основных этапа: индивидуальная гонка на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2300 метров, эстафета и огневой рубеж. Экипажи-участники состязаний преодолевают маршруты, оборудованные площадками для отбора проб условно зараженного грунта, выполняют поиск радиоактивных источников на местности и на технике и выявляют химические ядовитые вещества в воздухе", - сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
По его словам, на трассе водители бронемашин преодолевают ров, эскарп, траншею, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении и неполный извилистый проезд. Помимо этого, разведчики в средствах защиты должны пройти огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием. На огневом рубеже участникам соревнований предстоит выполнить стрельбы из стрелкового оружия по шести мишеням на удалении 100 метров. В отборочном этапе конкурса будут участвовать более 180 военнослужащих и более 60 единиц спецтехники РХБ разведки.
Лучшие расчеты РХБ разведки из состава воинских частей выступят на втором этапе конкурса "Безопасная среда" в марте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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