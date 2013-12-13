Почти пять тысяч жителей Приморья имеют почетное звание «Ветеран труда»

4 969 приморцев имеют региональный статус «Ветерана труда». Почетное звание поддерживается ежемесячной денежной выплатой из краевого бюджета в размере одной тысячи рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, наибольшее количество региональных «Ветеранов труда» проживают в городских округах. Лидером среди муниципальных районов является Тернейский район, 158 жителей которого имеют льготный статус. 136 региональных ветеранов проживают в Хасанском районе, 121 – в Кавалеровском, 115 – в Хорольском районах.

Звание «Ветеран труда Приморского края» введено в Приморском крае в 2013 году. По инициативе губернатора Владимира Миклушевского его стали вручать приморцам, не имеющим федерального ветеранского статуса.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в 2015 году глава региона предложил внести в закон изменения, упрощающие присвоение регионального звания тем, чья трудовая деятельность проходила в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Приморья.

«С января прошлого года для его получения женщинам, живущим в северных районах Приморья, необходимо проработать в крае не менее 30 лет. Мужчинам – не менее 35 лет. Предыдущий закон предусматривал необходимый стаж в 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин», – комментирует она.

К районам Крайнего Севера в Приморье приравнены Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы, часть Красноармейского. По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, неблагоприятные природно-климатические условия этих территорий требуют от пенсионеров дополнительных материальных затрат.

«Меры социальной поддержки, которые дает региональный ветеранский статус, направлены на улучшение материального положения пожилых северян», – отмечает он.

Кроме определенного стажа для получения регионального звания необходимо также наличие одной из грамот: от высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края или других.

За разъяснениями о действии закона следует обращаться в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края по месту жительства. Адреса и телефоны имеются на официальном сайте департамента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]