В развлекательный курорт «Приморье» будут заезжать по «Золотому мосту»

Главный въезд на территорию интегрированного развлекательного курорта «Приморье» будет выглядеть как уменьшенная копия Золотого моста во Владивостоке. Яркий и узнаваемый объект станет визитной карточной всего проекта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По мнению заместителя главы региона, мосты для Приморского края несут особую символику, ведь Владивосток позиционируется, как «ворота в Азию».

«Поэтому выбор концепции дизайна вполне очевиден и оправдан для поддержания имиджа Приморского края на международном туристическом рынке», – отметил вице-губернатор Приморья Евгений Полянский на очередном заседании рабочей группы.

Конструкция будет расположена на участке дороги, который сейчас является основным въездом в игорную зону. По задумке разработчиков, конструкция моста будет одинаково эффективно работать на восприятие гостей, двигающихся как со стороны аэропорта, так и со стороны Владивостока.

Идея создания проекта была предложена АО «Корпорация развития Приморского края» совместно с одним из инвесторов. Представляя концепцию, генеральный директор «Корпорации» Андрей Фоломеев отметил, что идейным вдохновителем также выступил Крэйг Баллантайн, исполнительный директор компании «Джи1Интертейнмент», инвесторы которой построили на территории курорта первый гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal.

«Золотой мост – это тот объект, который уже хорошо узнаваем по всему миру», – подчеркнул представитель гонконгского инвестора.

Евгений Полянский отметил, несмотря на то, что концепция одобрена экспертами и инвесторами, жители и гости Приморья могут обратиться в департамент туризма Приморского края и внести свои предложения в проект.

Первый эскиз мостов во Владивостоке был создан еще в 1906 году. А сегодня Владивостокские мосты пользуются мировой популярностью и, как известно, они будут изображены на новой денежной купюре номиналом в две тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]