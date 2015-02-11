Во Владивостоке обрушилась дорога в районе строительства высотки на Станюкевича

Во Владивостоке в районе строительства нового здания на улицы Станюкевича обрушилась часть дорожного полотна. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на очевидцев. Конструкции дороги рухнули в котлован,вырытый под строительство высотного дома.

Сообщается,что в результате аварии,возможно, пострадали автомобили и сейчас проводится эвакуация людей. Другие подробности уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]