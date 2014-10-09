Самые юные за рулём! Показательные соревнования по ледовому мотокроссу среди детей прошли во Владивостоке. География начинающих гонщиков — весь Приморский край — Уссурийск, Артем, Находка, Славянка, поселок Новый и, конечно же, краевой центр. Не смотря на совсем малый возраст, участники устроили настоящие мото-шоу.

С первого взгляда трудно поверить, что за рулём дети. Они умело справляются с крутыми виражами на запредельной скорости. Закладывают свой мотоцикл под такие углы, что каждый раз рискуют буквально выскользнуть из сидения.

Денис Ивлев, корреспондент: «По такой трассе не то что ехать, идти сложно. Но юные гонщики к таким трудностям готовы. Они переобули свои мотоциклы в специальную шипованную резину. Она обеспечивает максимальное сцепление со льдом».

Денис Башмаков, мотоциклист: «Если все хорошо, все зашиповано, то гонку ехать легче. Только соперники сильные вызывают трудности».

Денис Башмаков показывает друзьям новые детали своего двухколесного друга, которые, кстати, поставил сам. Он занимается мотоспортом с трёх лёт, сейчас ему 15 и он - один из самых опытных гонщиков на этих соревнованиях.

Денис Ивлев, корреспондент: «А вот некоторые гонщики еще и в школу не скоро пойдут. Но уже ездят на таких маленьких мотоциклах, которые больше похожи на игрушку».

При этом игрушка мощная — 50 кубических сантиметров. Ее обладатель - Данил Котлов - первым в этот день не пришёл, но для 4-летнего мальчика выйти на трассу — уже победа.

Первоочередной для родителей вопрос безопасности их детей. Мама Данила — Кристина Котлова — говорит: «Самое главное, чтобы ребенок получал удовольствие и занимался любимым делом». А полностью безопасного спорта, увы, не бывает.

Кристина Котлова, мама участника ледового мотокросса: «На тех же соревнованиях по борьбе можно получить любые травмы. Сломать что-нибудь. Любой вид спорта травмоопасный. Но мотокросс для души. Даня ходит, получает кайф и я это вижу, как мама».

У тренеров к делу подход иной. Считают, для безопасности начинающих спортсменов учтены все детали.

Сергей Димитриченко, тренер детской мотосекции: «Спортсмены экипированы, в защите, присутствует чека, которая отключает мотоцикл, поэтому травм практически не бывает».

Это итоговые заезды в этом зимнем сезоне. Тренеры проверяют чего достигли их подопечные. И, возможно, с потеплением, некоторых из них даже пригласят тренироваться в спидвейный клуб «Восток».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]