У жителя Владивостока забрали автомобиль, пытаясь получить с него долг
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль марки "Хонда Интегра".
Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что злоумышленник забрал автомашину потерпевшего в качестве залога за долги.
По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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