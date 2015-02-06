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У жителя Владивостока забрали автомобиль, пытаясь получить с него долг

У жителя Владивостока забрали автомобиль, пытаясь получить с него долг

Фото: svobodniy.drom.ru

В  дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль марки "Хонда Интегра".

Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что злоумышленник забрал автомашину потерпевшего в качестве залога за долги.

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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