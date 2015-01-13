На приморской таможне задержали партию гвоздик с цветочным трипсом. Это жучок-вредитель — угроза для домашних растений и сельского хозяйства в общем. Зараженные цветы приехали в край из Эквадора и Колумбии. Сейчас опасные гвоздики уже уничтожены. Какие сорта в праздничные дни завозят в край, почему растут цены и стоит ли ждать торжественной даты для приятной покупки?

Сейчас подснежники зимой — не проблема. Флористы для приморцев готовы достать и ландыши, тюльпаны, мимозу. Вопрос в цене и времени.

Мария Федакова, владелец студии флористики: «Она выращена селекционерами, на нее потрачены миллионы долларов».

Основные поставки – из Эквадора, Кении и Голландии. До Владивостока такой нежный груз идёт не меньше недели. Стоит недёшево. Но сейчас цена за цветок может ещё увеличиться, на 50 процентов. Считая дни до праздников, продавцы переписывают ценники и сетуют на скупость покупателей.

Ольга Ионина, продавец цветов: «Экономисты!!! Экономят! Экономят, по одной розочке берут, по три. Но хорошие мужчины берут прям пачками».

Но прежде чем эти пачки окажутся в руках хороших мужчин, их хорошенько протрясут в лаборатории. Из самолёта груз отправляется на стол к экспертам Россельхознадзора. Сюда привозят цветы едва ли не каждые 5 минут. Но обращаются с ними специалисты довольно бесцеремонно. Проверяют на наличие карантинных насекомых.

Гроза цветов во всём мире – калифорнийский трипс. Для человека не опасен, для флоры – подобен чуме. Поражает стебли, листья, переносит вирусные заболевания растений.

Евгений Мазурин, заместитель директора ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»: «Практически во всей цветочной продукции может встречаться трипс, статистика такая, что несколько сот обнаружений в год».

Безопасны, а ещё в разы дешевле бутоны, что взошли в российских теплицах. Сосо Павлиашвили – частый клиент цветочных магазинов. На прекрасном — не экономит и советует всем мужчинам России – не ждать праздников для подарка и делать ароматные сюрпризы почаще.

Сосо Павлиашвили: «Эти цветы я хочу подарить всем сотрудникам моего любимого телеканала «Россия-1». Храни вас бог, и до новых встреч в эфире».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]