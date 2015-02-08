Анонс на 15 февараля

15 февраля в 14.00 у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (пр-т 100-летия Владивостока, 103), пройдёт памятный митинг.

15 февраля в 14.30 в Крайизбиркоме (ул. Светланская, 22, 2 этаж) пройдет День молодого избирателя.

15 февраля в 14.00 в ДВФУ (корпуса В, D) — финал первого тотального диктанта по китайскому языку среди студентов.

15 февраля в 11.00 — администрация Приморского края (Светланская, 22) — заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморья.

15 февраля в 14.30 — администрация Приморского края (Светланская, 22) — заседание комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморья.

15 февраля в 11.00 во Владивостоке - отель «Гавань» (Крыгина, 3, зал «Романтик Холл») — бизнес-завтрак на актуальную тему «Классификация гостиниц и иных средств размещения, а также обучение персонала».

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля - Международный день детей, больных раком.

15 февраля - Сретение Господне у восточных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]