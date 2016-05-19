Температура в Приморье поднимется выше нормы на 3–8 градусов
Над территорией Дальнего Востока установилась спокойная метеорологическая обстановка. Ослабела циклоническая деятельность над акваториями дальневосточных морей. Континентальные районы региона находятся под защитой сибирского антициклона, здесь стоит малооблачная и сухая погода. Ночами ещё морозно, зато днём хорошо греет яркое февральское солнце, на южных склонах увеличиваются проталины. В ясные дни суточная амплитуда температуры воздуха местами достигает 20 градусов и больше.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", спокойная комфортная погода с начала недели установилась и в Приморье. Днём отмечается постепенное (на 2–3 градуса) повышение температурного фона. Вчера самыми тёплыми оказались южные и восточные районы, где максимальные термометры зафиксировали 0…+3 °С. В континентальных районах было немного прохладнее, 0…−5 °С. Умеренно морозной была и прошедшая ночь, всего −10…−17 °С, на юге и побережье −3…−8 °С.
Сегодня, 14 февраля, в крае солнечно, без осадков. Во второй половине дня температура воздуха буде ещё на 2–3 градуса выше. Во Владивостоке ясно, свежий северный ветер. Во второй половине дня столбики термометров в разных районах поднимутся до отметок −1…−3 °С.
Предстоящей ночью характер погоды в Приморье не изменится: малооблачно, морозно, −15…−23 °С, в горных районах до −28 °С, на побережье −6…−11 °С. Завтра днём юго-западными потоками на край будет выноситься тёплая воздушная масса с Китая, потеплеет до +1…+8 °С, на севере 0…−3 °С. Среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 3–8 градусов.
В краевом центре в среду, 15 февраля, ночью небольшая, днём переменная облачность без осадков. Ветер слабый, днём юго-западный умеренный. Температура ночью −7…−9 °C, днём 0…+3 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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