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Температура в Приморье поднимется выше нормы на 3–8 градусов

Температура в Приморье поднимется выше нормы на 3–8 градусов

Фото: Голос UA

Над территорией Дальнего Востока установилась спокойная метеорологическая обстановка. Ослабела циклоническая деятельность над акваториями дальневосточных морей. Континентальные районы региона находятся под защитой сибирского антициклона, здесь стоит малооблачная и сухая погода. Ночами ещё морозно, зато днём хорошо греет яркое февральское солнце, на южных склонах увеличиваются проталины. В ясные дни суточная амплитуда температуры воздуха местами достигает 20 градусов и больше.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", спокойная комфортная погода с начала недели установилась и в Приморье. Днём отмечается постепенное (на 2–3 градуса) повышение температурного фона. Вчера самыми тёплыми оказались южные и восточные районы, где максимальные термометры зафиксировали 0…+3 °С. В континентальных районах было немного прохладнее, 0…−5 °С. Умеренно морозной была и прошедшая ночь, всего −10…−17 °С, на юге и побережье −3…−8 °С.

Сегодня, 14 февраля, в крае солнечно, без осадков. Во второй половине дня температура воздуха буде ещё на 2–3 градуса выше. Во Владивостоке ясно, свежий северный ветер. Во второй половине дня столбики термометров в разных районах поднимутся до отметок −1…−3 °С.

Предстоящей ночью характер погоды в Приморье не изменится: малооблачно, морозно, −15…−23 °С, в горных районах до −28 °С, на побережье −6…−11 °С. Завтра днём юго-западными потоками на край будет выноситься тёплая воздушная масса с Китая, потеплеет до +1…+8 °С, на севере 0…−3 °С. Среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 3–8 градусов.

В краевом центре в среду, 15 февраля, ночью небольшая, днём переменная облачность без осадков. Ветер слабый, днём юго-западный умеренный. Температура ночью −7…−9 °C, днём 0…+3 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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