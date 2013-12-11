Дебош не спас от ареста авто жительницы Уссурийска

Женщина не захотела добровольно выплатить долг в размере 80 тысяч рублей, которые взыскал с нее суд, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю.

«Работники отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу вместе со взыскателем выехали по адресу должницы, чтобы арестовать принадлежащий ей автомобиль марки Mazda ZR Wagon. Двигаясь в служебном автомобиле к дому женщины, судебные приставы еще издали заметили приближающуюся автомашину со странной траекторией движения. Автомобиль, виляя из стороны в сторону, ехал с явным превышением скорости. По номеру приставы убедились, что это именно та машина, которая подлежит аресту. Наблюдая за манерой вождения «рулевого», они еще раз утвердились в догадке, что водитель находится в состоянии опьянения. Машина двигалась по частному сектору, создавая реальную угрозу идущим по обочине дороги людям», - говорится в сообщении УФССП России по Приморскому краю.

Чтобы остановить автомобиль, приставы обогнали нарушителя и перегородили ему дорогу. Водитель был вынужден остановиться. Подойдя к машине, приставы объяснили мужчине, что ему необходимо покинуть салон, поскольку авто должно быть арестовано.

«При этом из открытого окна машины раздавалась громкая музыка, а из салона доносился запах алкоголя. На место остановки нетрезвого водителя были вызваны сотрудники ГИБДД. Когда приставы приступили к процедуре описи и ареста, появилась сама владелица автомобиля. Гражданка принялась оскорблять приставов, выкрикивая нецензурные слова», - говорится в сообщении.

Несмотря на дебош, устроенный неплательщицей, процедура ареста была завершена, а арестованный автомобиль передан взыскателю на ответственное хранение. Теперь должнице придется нести ответственность за публичное оскорбление представителей власти. Материалы доследственной проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Фигурантке грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]