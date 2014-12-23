Праздничные ярмарки развернутся в Приморье

Главная ярмарка Приморья в этом году развернется на центральной площади Владивостока в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, праздничные ярмарки будут работать 18 февраля и 4 марта с 10.00 до 17.00. Здесь приморцы могут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу», – отметили специалисты.

Кроме того, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о ярмарках в каждом районе можно узнать здесь.

«Всего в 2016 году на территории Приморского края была проведена 1 541 ярмарка», – добавили они.

Отметим, ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать продукцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]