Праздничные ярмарки развернутся в Приморье
Главная ярмарка Приморья в этом году развернется на центральной площади Владивостока в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, праздничные ярмарки будут работать 18 февраля и 4 марта с 10.00 до 17.00. Здесь приморцы могут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу», – отметили специалисты.
Кроме того, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о ярмарках в каждом районе можно узнать здесь.
«Всего в 2016 году на территории Приморского края была проведена 1 541 ярмарка», – добавили они.
Отметим, ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать продукцию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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