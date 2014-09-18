О семейных ценностях и традициях через кукол. В Дальнереченске открыли выставку, которая объединила в одной экспозиции игрушки сразу нескольких поколений горожан. Коллекцию, которую собирали на протяжении десятилетий, оценила наша съёмочная группа.

Они не становятся старше с годами, и у каждой есть своя история и даже биография. Большинство представленных на выставке кукол - наследие советского детства тех, кто уже давно вырос, но с теплой ностальгией вспоминает далёкие времена.

Лариса Бородина, организатор выставки: «Эту куклу зовут Алина, эта кукла советского времени, я ее купила в 1972 году своей дочери. Стоила она 10-11.50 — тогда это были большие деньги».

Керамические, пластиковые и даже тряпичные. Для одних игра в куклы связана с детством, другие же, несмотря на возраст, коллекционируют редкие серии. Например, эти аккуратные фигурки представляют собой национальные наряды разных областей императорской России.

Светлана Кочесова, житель г.Дальнереченска: «Чтобы помнили, какие в России у нас были губернии, здесь вот видите, вот эта вот куколка — костюм Пензенской губернии».

Школьники — первые посетители выставки, цель которой не только разнообразить кругозор, но и рассказать им о семейных ценностях, которым в последнее время уделяется не так много внимания.

- Мне очень понравились шарнирные куклы, они как настоящие, живые: у них все конечности шевелятся, голова поворачивается. И очень интересные куклы коллекции XX века.

- Мне особенно понравилась кукла в пышном наряде и в красивой шляпке.

После того, как выставка завершит работу, все экспонаты вновь «разойдутся» по своим домам и займут привычные места там, где проходило детство их обладательниц.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]