Автопоезда «Забота» продолжают оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных районов Приморского края. Проект стал инициативой губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Только за прошлый год на консультациях и приёме у врачей «Заботы» побывали 70 тысяч приморцев, из которых 20 тысяч — дети.

На этот раз детский состав автопоезда «Забота» остановился в посёлке Новый Надежденского района. В местной поликлинике не хватает узких специалистов, а к тем, кто всё же работает, попасть не просто — очередь расписана на месяцы вперёд. Поэтому такая «Забота» жителям Нового в радость.

Екатерина Шрейберг, начальник бригады автопоезда «Забота» в Надежденском районе: «У нас 15 специалистов работают здесь, два вагончика, вагончики у нас оборудованы, и лаборатория есть, и УЗИ, врач-гинеколог детский принимает. В другом вот вагончике, здесь у нас оборудовано для офтальмолога, ну и в данном случае принимает эндокринолог».

Такая мобильная медпомощь в первую очередь рассчитана на жителей приморской глубинки. Уже третий год автопоезд курсирует по городам и районам края. Посёлок Новый — вторая остановка в этом году. Первая в начале февраля была в Пожарском районе Приморья.

Павел Серебряков, вице-губернатор Приморского края: «С первого числа начинает в этом году функционировать автопоезд «Забота», начинает он, по поручению губернатора, с посёлка Светлогорье. Этот вопрос озвучили местные жители, попросили прислать, поэтому в графике движения автопоезда мы запланировали начать движения со Светлогорья».

Бригада детских врачей задержится в Надеждинском районе до 22 февраля. Сейчас в крае параллельно работают два медицинских состава «Заботы», взрослый принимает жителей Красноармейского района. Вновь встретятся и вернутся во Владивосток медики только в конце 2017-го. А до этого им предстоит объездить всё Приморье.

Татьяна Мирошниченко, житель Надеждинского района: «Я привела троих детей, старшему - 14, он полностью комиссию проходит, так как к армии уже скоро готовиться. Ну, только к нашим врачам очень большие очереди, а здесь так удобно, быстренько, за полчаса можно всех врачей пройти».

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «За день работы врачи автопоезда принимают около 70 маленьких пациентов. Но желающих так много, что вагончики «Заботы» просто не вмещают всех, поэтому некоторые специалисты продолжают прием прямо в районной больнице».

Сюда же стоит прийти родителям маломобильных детей, чтобы врачи передвижной поликлиники приехали с осмотром на дом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]