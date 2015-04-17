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Сегодня, 17:08
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Момент обрушения стены и дороги на улице Станюковича попал на камеру наружного наблюдения

В соцсетях Владивостока появилась видеозапись обрушения подпорной стенки и дорожного полотна рядом со стройкой на улице Станюковича.

Как уже сообщали "Вести Приморье", сегодня днем произошло обрушение подпорной стены и части дороги в районе Эгершельда во Владивостоке. Части конструкции стены и полотна проезжей части рухнули на находившуюся внизу стройку.

По предварительной информации,пострадавших нет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Не толерантный / Сегодня, 18:10
    № 2  
     

    Красиво! Мне нравится, нужно продолжить в том же духе.

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  • Юрий / Сегодня, 17:59
    № 1  
     

    «С целью капитального ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался» Остап Бендер успешно продавал отдыхающим билеты ...

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