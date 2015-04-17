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Момент обрушения стены и дороги на улице Станюковича попал на камеру наружного наблюдения
В соцсетях Владивостока появилась видеозапись обрушения подпорной стенки и дорожного полотна рядом со стройкой на улице Станюковича.
Как уже сообщали "Вести Приморье", сегодня днем произошло обрушение подпорной стены и части дороги в районе Эгершельда во Владивостоке. Части конструкции стены и полотна проезжей части рухнули на находившуюся внизу стройку.
По предварительной информации,пострадавших нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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