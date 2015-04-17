Момент обрушения стены и дороги на улице Станюковича попал на камеру наружного наблюдения

В соцсетях Владивостока появилась видеозапись обрушения подпорной стенки и дорожного полотна рядом со стройкой на улице Станюковича.

Как уже сообщали "Вести Приморье", сегодня днем произошло обрушение подпорной стены и части дороги в районе Эгершельда во Владивостоке. Части конструкции стены и полотна проезжей части рухнули на находившуюся внизу стройку.

По предварительной информации,пострадавших нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]