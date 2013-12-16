Владимир Миклушевский подписал трехстороннее соглашение с профсоюзами и работодателями Приморья

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией края по регулированию социально-трудовых отношений на 2017-2019 годы сегодня, 14 февраля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, со стороны работодателей в церемонии подписания соглашения участвовали: председатель приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Юрий Денисенко, президент конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» Роман Титков, председатель приморского отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк и глава регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

Профсоюзы представляли – председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, председатель регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Задоянов и председатель Приморского краевого союза профессиональных организаций «СОЦПРОФ» Александр Колос, а также глава регионального отделения профсоюзов «Конфедерация труда Приморья» Елена Хорошун.

Новое соглашение будет способствовать сохранению социальной стабильности в регионе, в том числе за счет снижения уровня безработицы, предотвращения трудовых конфликтов и повышения уровня жизни населения.

Так, например, за два года действия предыдущего соглашения были разрешены сотни трудовых конфликтов и сохранено большое количество рабочих мест. Через комиссии общественность может участвовать в разработке и обсуждении нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития территорий. Помимо этого, комиссии контролируют исполнение указов Президента РФ Владимира Путина и поручений Губернатора Приморья Владимира Миклушевского по улучшению условий рынка труда и повышению уровня заработных плат в регионе. Важным направлением работы также является борьба с нелегальной занятостью и повсеместное внедрение профессиональных стандартов.

В подписанном сегодня документе утверждены обязанности каждой из сторон в области развития рынка труда и экономической политики региона, охраны окружающей среды и здоровья приморцев, повышения доходов и обеспечения социальными гарантиями.

Отметим, аналогичное соглашение было впервые подписано в 2014 году по инициативе губернатора Приморья. Теперь аналогичная задача стоит перед всеми муниципалитетами края.

«В рамках работы уже действующих на территории края комиссий решены многие проблемы в сфере трудового партнерства и законодательства. Наша общая цель – повышение качества жизни людей в регионе. Важно, чтобы люди получали достойную заработную плату. Мы не сможем реализовать никакие инвестиционные проекты без людей, поэтому должны создать для приморцев достойные условия», – заявил губернатор.

Благодаря совместной работе администрации Приморья и профсоюзов в муниципалитетах сегодня действует 25 трехсторонних трудовых комиссий. Еще часть находятся в стадии подписания. Социальное партнерство в крае выступает как инструмент стратегического планирования, играет определенную роль в принятии управленческих решений, формировании цивилизованных социально-трудовых отношений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]