Кабмин утвердил предоставление субсидий регионам на благоустройство городов

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий регионам на благоустройство дворов и городской среды, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Председатель Правительства отметил, что создание комфортной среды — одно из приоритетных направлений работы.

«Утвердил правила предоставления субсидий регионам на формирование современной городской среды. Напомню, эта тема возникла некоторое время назад для того, чтобы заниматься благоустройством городской среды, и в ходе предвыборной кампании она довольно активно обсуждалась, в послании Президента на эту тему содержится поручение. В общем, тема очень важная», – подчеркнул он, добавив, что в этом году на эти цели из бюджета выделят 20 миллиардов рублей на условиях софинасирования.

По словам Дмитрия Медведева, необходимо, чтобы в городах и поселениях было удобное общественное пространство, при этом необходимо развивать не только городскую инфраструктуру, парки, набережные, но также дворы и придомовые территории.

«Я считаю, что этот проект по дворам, он, с точки зрения социальной значимости, не менее важный и резонансный, чем, например, строительство детских садов или школ. Потому что это и есть среда обитания людей каждый день — они приходят во двор, общаются, встречаются, гуляют. Поэтому нужно все, что запланировано, сделать», – сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что такие вопросы надо решать совместно с жителями, и нужно, чтобы руководители регионов и муниципалитетов обращали внимание на мнение горожан.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, субъекты Российской Федерации должны организовать работу таким образом, чтобы все муниципалитеты с численностью жителей свыше тысячи человек утвердили пятилетнюю программу благоустройства территорий до 2022 года, включая благоустройство дворовых территорий.

Кроме того, по его словам, предстоит также внести изменения в законодательство для взаимодействия с частными собственниками зданий.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, всего на реализации проекта «Формирование комфортной среды» Приморский край получит из федерального бюджета 380 миллионов рублей, еще 78 миллионов предусмотрено в бюджете региона.

Сейчас муниципалитеты Приморья уже формируют свои программы по благоустройству. Эта работа должна быть завершена до 1 апреля текущего года.

В рамках программы планируется благоустроить, прежде всего, дворовые территории – отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы. Также предполагается благоустройство площадей, набережных, скверов и улиц.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что жители края примут активное участие в отборе всех проектов по благоустройству территорий.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания. Программы по благоустройству городов и районов Приморья утвердят только после проведения общественных слушаний в муниципалитетах», – подчеркнул глава региона.

Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов.

«Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. При этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач», – отметил глава государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]