Новый состав Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ утвержден в Приморье

Четвёртый состав Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае, состоящий из 12 экспертов, начал свою работу. Первое организационное заседание провёл вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков, - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Заместитель главы региона отметил, что «жилищно-коммунальная сфера – сложная, но важная, без нее невозможно современное развитие региона».

«В Общественном экспертном совете мы, в первую очередь, мы видим помощников в решении вопросов ЖКХ», – сказал он.

Евгений Вишняков акцентировал внимание, что членам нового состава Общественного экспертного совета в первую очередь необходимо обратить внимание на вопросы управления многоквартирными домами, взаимодействие с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями, внедрение энергосберегающих технологий.

«Особое внимание хочу обратить на реализацию приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” и выполнение мероприятий в рамках Года экологии. Здесь ваши знания и опыт очень важны», – подчеркнул заместитель главы региона.

На первом заседании члены экспертного совета избрали председателя, заместителя и секретаря Совета.

Председателем Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ стал генеральный директор ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго» Игорь Обухов, его заместителем – директор Приморского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Алексей Бондарь, секретарём – председатель правления ТТСЖ «Бамовцы» Наталья Бондаренко.

Отметим, всего в Приморье действует 17 Общественных экспертных советов: по вопросам здоровья, по культурной среде, по качеству услуг ЖКХ, по развитию информационного общества, по региональной образовательной политике, по транспортной политике, по социальной поддержке, по промышленной политике, по развитию малого и среднего предпринимательства, по развитию туризма, по экономической политике, по повышению уровня безопасности жизни, по обеспечению качественным жильем, по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов, по развитию физической культуры и массового спорта, по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре, по развитию сельского хозяйства, а также Координационный экспертный совет.

Напомним, усиление взаимодействия с институтами гражданского общества – одно из поручений Президента РФ Владимира Путина во время Послания Федеральному Собранию 2016 года. Руководитель страны призвал чиновников не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, власть и общество должны слышать друг друга. Именно поэтому в Приморье функционирует так много площадок для высказывания общественного мнения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]