Обрушение грунта на улице Станюковича поставило под угрозу теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке
В месте провала грунта на улице Станюковича выявлен прогиб теплотрассы длиной около метра, однако по итогам осмотра дефектов нет, теплоснабжение не нарушено, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на данные главного инженера по тепловым сетям «Дальэнерго» Алексея Старцева,которые он озвучил на экстренном совещании в администрации Приморского края.
«От магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд, это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. В данный момент ведутся работы по поднятию пластов асфальта, необходимо выполнить строительные конструкции и зафиксировать трубопровод в данном положении», – поручил энергетикам вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов.
Заместитель главы региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Эксперты отметили, в первую очередь нужно провести геологию участка, так как строительная площадка расположена в береговой полосе.
«Второй важный момент – проанализировать, насколько проектные решения по укреплению грунта соответствуют нормам и требованиями. Причины необходимы, чтобы правильно оценить последствия и принять верные решения по их ликвидации», – отметил директор организации Владимир Смотриковский.
Также было решено укрепить откос, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Кроме того, вице-губернатор поручил провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта. Обязанности руководителя оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения были возложены на исполняющего обязанности главы города Константина Лободу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.02.2017 Теплоснабжение зданий в районе обвала грунта во Владивостоке не нарушено
-
13.02.2017 Лесозаводск готовится к весенним паводкам
-
12.12.2016 Теплоснабжение в Шкотовском районе Приморья полностью восстановлено
-
05.10.2016 Вице-губернатор Эдуард Портнов остался недоволен темпами достройки онкодиспансера в Приморье
-
05.10.2016 Жилье для российской семьи в Приморье сдадут в срок
-
08.06.2016 В Администрации Приморья назначен новый вице-губернатор
Добавить комментарий