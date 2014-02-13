Как Владивосток и все Приморье отметили День всех влюбленных? Видеорепортаж Ольги Артемовой
В День всех влюбленных под венец — в столь символичную дату узаконить свои отношения решили 12 любящих сердец из Владивостока. Как встретила приморская столица праздник любви?
Евгения и Александр к своему торжественному дню готовились несколько месяцев. Страхи и сомнения позади. Теперь у них всё будет на двоих, в том числе и фамилия — Шерстюк. И сейчас они дают свое главное в жизни согласие.
Свадьба в День святого Валентина — событие романтичное для тех пар, которые верят в покровителя всех влюбленных. На встречу их желанию связать жизни именно 14-го февраля пошли работники Первомайского ЗАГСа Владивостока. Именно здесь 14 февраля регистрировали новые молодые семьи. Здесь же новобрачные принимали поздравления от самых близких людей, которые тоже с трепетом ждали этот день.
Ксения Анисимова, бабушка невесты: «Я сегодня такую радость испытываю, я поздравляю свою внучку и зятя, желаю им здоровья, успехов во всех делах и долгой-долгой счастливой семейной жизни. И деток побольше, я их целую и люблю!»
Людмила Чеберяк, мама невесты: «Любви, понимания, терпения, чтобы у них все было во взаимопонимании и равенстве в семье. И чтобы они любили своих детей, друг друга».
Шесть счастливых семей, созданных в символичный день во Владивостоке, не единственные по краю. Связать себя узами брака захотели молодожены в Арсеньеве и Большом Камне, а также в Михайловском, Красноармейском, Октябрьском и Партизанском районах. На 15 семей в Приморье сегодня стало больше. Неудивительно, что самым ходовым товаром в этом день были цветы и сладости. А еще День Святого Валентина добавил горожанам хорошего настроения, напомнил о тех, кто заставляет учащенно стучать сердца.
- Хороший день, который можно провести со своей второй половинкой. Да вообще все дни надо проводить с любимыми, просто этот день можно сделать особенным.
- Как-никак это праздник. Мы вспоминаем, когда мы были молодыми. Да и вообще это хороший праздник, радостный. Мы возьмем тортик сегодня, поздравляем Владивосток, потому что мы здесь живем, ну, и всю Россию.
- Отмечаем басурманский праздник, как говорит мой отец, 14 февраля — День всех влюбленных. Поэтому поздравляю свою девушку.
- У меня хорошие планы сегодня, подарить людям замечательный вечер, будем выступать в ресторане, петь, играть красивую музыку для пар, устраивать романтический вечер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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