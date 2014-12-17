Переход леопарда над Нарвинским тоннелем запечатлен на видео

Первый в России экологический тоннель успешно восстановил нарушенные автодорогой миграционные пути дальневосточных леопардов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов. Об этом говорят многочисленные следы редких кошек на Нарвинском перевале и данные с фотоловушек «Земли леопарда», которые запечатлели свободный переход пятнистого хищника на видео.

Нарвинский автодорожный тоннель был открыт в марте 2016 года. Экодук позволил значительно снизить угрозу для животных, пересекающих трассу А-189 Раздольное – Хасан. В сопке был прорыт автомобильный коридор, а сам перевал закрыт для движения и возвращен в полное владение обитателям национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». Люди уступили дорогу дальневосточному леопарду, истинному хозяину этих лесов, и теперь самые редкие крупные кошки планеты вновь могут беспрепятственно ходить по своей территории.

Помимо следов редких хищников, которые специалисты «Земли леопарда» обнаруживали на снегу ранее, в начале февраля ученые получили еще одно подтверждение использования безопасного перехода дикими кошками. Мастерски установленные над тоннелем фотоловушки отследили передвижение одной из пятнистых хищниц через весь перевал. Выяснилось, что привычным для местных животных миграционным путем воспользовалась самка под номером Leo 92F. Видео наглядно демонстрирует, как она без опаски проходит через перевал, оставляя позади свет фар и шум автомобильных двигателей – одновременно с леопардом в кадр попали и машины. Вместе со скрывшейся в лесу кошкой миновала и угроза очередной трагедии – автомобильная трасса и тропа леопарда здесь больше не пересекаются.

Кроме того, изучив следы на снегу, оставленные над тоннелем животными, специалисты «Земли леопарда» предположили, что помимо леопардессы Leo 92F переходом также пользуется самец дальневосточного леопарда. А для копытных животных переход над тоннелем так и вовсе уже стал обыденностью. В целом ученые отмечают перспективность данного маршрута, который со временем должен стать для обитателей нацпарка и заповедника одним из основных переходов из одной части особо охраняемой природной территории в другую.

«Возвращение дальневосточного леопарда на Нарвинский перевал – символ изменения отношения людей к природе, общей ответственности за сохранение уникальной экосистемы юго-западного Приморья, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Природа откликнулась на заботу человека, и нет никаких сомнений, что решение о строительстве экодука в самом сердце «Земли леопарда» было верным. Зафиксированная фотоловушками прекрасная кошка выглядит абсолютно здоровой, это самка в самом расцвете сил. Не исключено, что в будущем ей еще не раз предстоит воспользоваться безопасным переходом уже не одной, а с маленькими котятами, для которых автомобильная угроза хоть и не исчезла полностью, но значительно снизилась».

Отметим, что создание Нарвинского тоннеля является отражением современной природоохранной тенденции, направленной на взаимовыгодное сосуществование человека и дикой природы. Хотя тоннель строился в первую очередь для сохранения популяции леопардов, данный проект значительно улучшил жизнь автолюбителей. Летом дорога на этом перевале была очень пыльной, здесь часто образовывались заторы. А благодаря подогреву проезжей части на въездах в тоннель здесь не бывает снега. Кроме того, объект находится под круглосуточной охраной, а также оборудован средствами связи, которые могут пригодиться в экстренных случаях.

Справка: автодорога краевого значения проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями ФГБУ «Земля леопарда», надвое разделяя последний участок местообитаний дальневосточного леопарда, единственная в мире популяция которого сегодня насчитывает около 80 особей. Не раз на дороге сбивали тигров, а осенью 2015 года под колесами автомобиля погиб знаменитый леопард Меамур. При этом еще 10 лет назад экологи заметили, что животные чаще всего перебегают дорогу именно в районе Нарвинского перевала. Из-за особенностей местного рельефа здесь образовались пути миграции, которые часто использовали как крупные кошки, так и остальные обитатели этих лесов. Для них это историческая тропа, переход по которой – привычка, сформировавшаяся за сотни лет. Также данный участок всегда выделялся большой плотностью популяции дальневосточных леопардов. Длина тоннеля 575 метров, высота – 5, ширина — 9,25 метра. Строительство началось в марте 2012 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]